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Sivas'ta Afgan çoban koronavirüs şüphesiyle karantinada

Şarkışla ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdul Mutalep Bazari, koronavirüs şüphesi ile hastanede gözlem altına alındı.

DHA | 28.02.2020 - 12:50..
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Afganistan uyruklu Abdul Mutalep Bazari (21), çoban olarak çalışmak için 15 Şubat'ta İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

7 gün önce Sivas'ın Şarkışla ilçesine gelen Bazari, 3 gün ilçeye bağlı Cemel beldesinde kaldıktan sonra çobanlık yapmak için dün Merkezhüyük köyüne gitti.

Sivas'ta Afgan çoban koronavirüs şüphesiyle karantinada

KARANTİNAYA ALINDI

Köye gittikten bir süre sonra rahatsızlanan Abdul Mutalep Bazari, yüksek ateş şikayetiyle Şarkışla Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan ilk kontrolünün ardından Bazari, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı.

Sivas'ta Afgan çoban koronavirüs şüphesiyle karantinada

KAN ÖRNEĞİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bazari'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, alınan kan örneği incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Yapılan tahlilin ardından Bazari'nin virüs taşıyıp taşımadığı belirlenecek.

Sivas'ta Afgan çoban koronavirüs şüphesiyle karantinada

Bu arada hastanede vatandaşların ve çalışanların da maske taktıkları görüldü.

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