Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner (66) Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirdi.

Burada muayene edilen kadın, 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart günü ise Sultan Güner, hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti.

GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Salona şizofreni hastası N.K. (36) adlı kadın da geldi. İddiaya göre, burada televizyon izleyen iki hastadan N.K., Sultan Güner'in kendisine küfrettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Kadını yere yatıran N.K. elleriyle gözlerini çıkardı. Daha sonrada koridora çıkıp odasına gitmek isterken bir hemşire tarafından fark edildi.

BURNUNUN KANADIĞINI SÖYLEDİ

Hemşire hastaya, "Elin ve yüzün neden kan içinde?" diye sordu. N.K. ise ona "Burnum kanadı ondan." dedi. Hemşire daha sonra salona gittiğinde yerde bir kadının kanlar içinde yattığını gördü ve hemen personele haber verdi. Yaralı kadın önce Seyhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İKİSİ DE ÇIKARIP YEDİM"

İlk etapta şuuru kapalı olan kadının iki gözünün de oyularak çıkartıldığı anlaşıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni hastası N.K.'nin ifadesini psikolog eşliğinde aldı. N.K.'nin ifadesinde, "Bana küfretti, ben de iki gözünü çıkarıp yedim." dediği öğrenildi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Zanlının, şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Güner'in eşi Mehmet Güner ile kızı Yasemin Perçin, haberi duyunca şok oldu. Aile, hukuk mücadelesi başlattı. Sultan Güner'in eşi Mehmet Güner, "Bir insana, bu nasıl yapılır eşimin gözünü oymuş. Bunu nasıl yapmış anlamış değiliz. Hem zanlıdan hem de hastaneden şikayetçiyim." dedi.

7 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bu arada, Adana Valiliği de Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

(SULTAN GÜNER'İN GÖZLERİ OYULMADAN ÖNCEKİ HALİ)