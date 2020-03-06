taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.096
Euro
6.8468
Altın
1671.05
Borsa
111345.89
Gram Altın
327.8
Bitcoin
55553.62

Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

Adana'da şizofreni hastası bir kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardı. İki gözünü kaybeden kadın başka bir hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 06.03.2020 - 10:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner (66) Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirdi.

Burada muayene edilen kadın, 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart günü ise Sultan Güner, hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti.

Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Salona şizofreni hastası N.K. (36) adlı kadın da geldi. İddiaya göre, burada televizyon izleyen iki hastadan N.K., Sultan Güner'in kendisine küfrettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Kadını yere yatıran N.K. elleriyle gözlerini çıkardı. Daha sonrada koridora çıkıp odasına gitmek isterken bir hemşire tarafından fark edildi.

BURNUNUN KANADIĞINI SÖYLEDİ

Hemşire hastaya, "Elin ve yüzün neden kan içinde?" diye sordu. N.K. ise ona "Burnum kanadı ondan." dedi. Hemşire daha sonra salona gittiğinde yerde bir kadının kanlar içinde yattığını gördü ve hemen personele haber verdi. Yaralı kadın önce Seyhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

"İKİSİ DE ÇIKARIP YEDİM"

İlk etapta şuuru kapalı olan kadının iki gözünün de oyularak çıkartıldığı anlaşıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni hastası N.K.'nin ifadesini psikolog eşliğinde aldı. N.K.'nin ifadesinde, "Bana küfretti, ben de iki gözünü çıkarıp yedim." dediği öğrenildi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Zanlının, şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Güner'in eşi Mehmet Güner ile kızı Yasemin Perçin, haberi duyunca şok oldu. Aile, hukuk mücadelesi başlattı. Sultan Güner'in eşi Mehmet Güner, "Bir insana, bu nasıl yapılır eşimin gözünü oymuş. Bunu nasıl yapmış anlamış değiliz. Hem zanlıdan hem de hastaneden şikayetçiyim." dedi.

Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

7 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bu arada, Adana Valiliği de Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

(SULTAN GÜNER'İN GÖZLERİ OYULMADAN ÖNCEKİ HALİ)

İlginizi Çekebilir
Cinsel istismardan ceza alınca eşiyle intikam planı yaptı
Aydın'da 10 yaşındaki kızına bir cisimle cinsel istismarda bulunup suçu baba ve oğluna atan kadın ile hapisteki kocasına, toplamda 70 yıl hapis cezası verildi.
Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Alkollü sürücü bir araca çarptıktan sonra dükkana girdi
Yalova’da park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, bir dükkana çarparak durabildi.
Eğitim kursunda dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı
Zonguldak'ta özel eğitim kursunun müdürü G.Ö. ve 6 çalışanı, burada eğitim gören öğrencilerin velilerinin adını kullanarak bankadan kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
436
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
254
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
66
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
53
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
308
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
50
İsrail'deki üçüncü erken seçimlerin sonuçları paylaşıldı
İsrail'deki üçüncü erken seçimlerin sonuçları paylaşıldı
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir