Slovenya'da feci kaza: 1 ölü

Slovenya'da bir tankerin yaşadığı kaza, görenleri hayrete düşürdü.

TANKER SÜRÜCÜSÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Yol almak için tankerin önüne direksiyonu kıran otomobil, tanker sürücüsünün kontrolünü yitirmesine neden oldu.

Tanker sürücüsü 40 metreden aşağı uçtu VİDEO



TANKER METRELERCE AŞAĞIYA UÇTU

Tanker ve otomobil yolun kenarına doğru sürüklenirken, tanker 40 metreden aşağıya uçtu.

TANKER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.