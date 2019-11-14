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Slovenya'da feci kaza: 1 ölü

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da yol almak isteyen küçük bir araç, tankerin kontrolden çıkmasına neden oldu. Tanker 40 metreden aşağı uçtu, sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 14:23..
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Slovenya'da bir tankerin yaşadığı kaza, görenleri hayrete düşürdü.

Slovenya'da feci kaza: 1 ölü

TANKER SÜRÜCÜSÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Yol almak için tankerin önüne direksiyonu kıran otomobil, tanker sürücüsünün kontrolünü yitirmesine neden oldu.

Tanker sürücüsü 40 metreden aşağı uçtu VİDEO

TANKER METRELERCE AŞAĞIYA UÇTU

Tanker ve otomobil yolun kenarına doğru sürüklenirken, tanker 40 metreden aşağıya uçtu.

TANKER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Slovenya'da feci kaza: 1 ölü

Slovenya'da feci kaza: 1 ölü

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