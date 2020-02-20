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SMO İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

TSK tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyinde rejim güçlerine üst üste darbeler vurmaya başladı.

AA | 20.02.2020 - 15:46..
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SMO İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

Suriye'nin İdlib şehrindeki Türk gözlem noktasına Esad güçlerinin saldırıları sonucu 5 askerimiz şehit olmuştu. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) rejim güçlerine misliyle karşılık vererek askerlerimizin kanını yerde bırakmadı.

ESAD'A UYARI SONRASINDA SEVKİYATLAR

Bu gelişmelerden sonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad'a bölgeden çekilmesi için şubat sonuna kadar mühlet vermiş, akabinde TSK güçleri İdlib'e silah ve asker sevkiyatına başlamıştı.

İDLİB'İN GÜNEYİNDE OPERASYON BAŞLADI

Astana ve Soçi'de varılan mutabakatları hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Esad rejimi güçlerine karşı, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin operasyon başlattığı bildirildi.

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor VİDEO

SMO SERAKİB VE NEYRAB KÖYÜNE GİRDİ

SMO, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

SMO İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

1 TANK VE 1 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan SMO, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

ŞİDDETLİ ÇALIŞMALAR

Bölgede SMO ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

KOMANDOLAR BÖLGEDE

SMO güçlerine destek olan Türk komandoları da bölgede.

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor VİDEO

SMO İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

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