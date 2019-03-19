Snapchat, uygulamaya oyun platformu ekleyecek

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, kullanıcıları tekrar geri kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Snapchat'e olan ilgiyi tekrar artırmayı amaçlayan şirket, 4 Nisan'da “Project Cognac” olarak adlandırılan yeni oyun platfoırmunu açıklayacak.

SNAPCHAT UYGULAMASINDA OYUN BÖLÜMÜ OLACAK

Yeni oyun platformu, Snapchat'e sorunsuz bir şekilde entegre edilecek ve kullanıcıların uygulama içinde oyun oynayabilmeleri sağlanacak. Uygulamaya hangi oyunların geleceği şimdilik bilinmese de Snapchat, aralarında Tencent'in de bulunduğu bazı oyun şirketleriyle iletişim kuruyor.

Snapchat, kaybettiği kullanıcıları oyunlar özelliği ile geri getirmeye çalışacak. Şirket en azından yeni kullanıcı kaybı yaşamak istemiyor. Snapchat'in bu oyunlardan nasıl para kazanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.