Snapdragon 865 işlemciler Samsung tarafından üretilecek

Güney Kore’den gelen yeni raporlara göre, Qualcomm’un Koreli üretim şirketi TSMC ile olan bağlantısının kopmasının ardından, yeni Snapdragon 865 işlemcileri Samsung tarafından üretilecek. Her ne kadar Qualcomm’un yeni nesil yonga setinin ismi resmi olarak kesinleşmese de bu ismin Snapdragon 865 olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BU YILIN SONUNA KADAR BAŞLAYACAK

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre Samsung, Snapdragon 865 yonga setlerinin üretimine 2019 yılının sonuna kadar başlamış olacak. Yeni nesil işlemciler 7nm ultraviyole (EUV) mimarisi üzerine üretilecek ve bu işlemciler Samsung’un 7nm EUV süreci ile Qualcomm için ürettiği ilk yonga setleri olacak.

2017 yılında Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcilerini üreten Samsung, iki yıl aradan sonra yine Qualcomm için işlemci üretmiş olacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 855 işlemcilerini ise başka bir Güney Kore firması TSMC üretmişti.