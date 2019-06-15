taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Snapdragon 865 işlemciler Samsung tarafından üretilecek

Qualcomm’un Snapdragon 855’ten sonraki en güçlü işlemcisi olacak Snapdragon 865’in üretim işini Samsung üstlendi.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Güney Kore’den gelen yeni raporlara göre, Qualcomm’un Koreli üretim şirketi TSMC ile olan bağlantısının kopmasının ardından, yeni Snapdragon 865 işlemcileri Samsung tarafından üretilecek. Her ne kadar Qualcomm’un yeni nesil yonga setinin ismi resmi olarak kesinleşmese de bu ismin Snapdragon 865 olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

samsung

BU YILIN SONUNA KADAR BAŞLAYACAK

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre Samsung, Snapdragon 865 yonga setlerinin üretimine 2019 yılının sonuna kadar başlamış olacak. Yeni nesil işlemciler 7nm ultraviyole (EUV) mimarisi üzerine üretilecek ve bu işlemciler Samsung’un 7nm EUV süreci ile Qualcomm için ürettiği ilk yonga setleri olacak.

2017 yılında Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcilerini üreten Samsung, iki yıl aradan sonra yine Qualcomm için işlemci üretmiş olacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 855 işlemcilerini ise başka bir Güney Kore firması TSMC üretmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

247
Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

57
İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

29
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu

27
10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

23
AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

9
Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir