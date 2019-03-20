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Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

Evliliğini kurtarmak ve kendisini affettirmek için harekete geçen Wesley Sneijder, öfke kontrolünü yenmek için kliniğe yatacak.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 10:51..
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Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, bu ay başında, dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.

Boşanma kararı aldıkları açıklanan Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau çiftinden, flaş bir hamle geldi.

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

AYRILIK KARARI RAFA KALDIRILDI

Hollanda basını, ayrılığın ihanet, şiddet ve baskı gibi birçok nedenden dolayı bittiğini yazmıştı. Ancak yaşanan bu gelişmelerin ardından Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, ayrılık kararını rafa kaldırdı.

"KLİNİĞE YATARSA BARIŞIRIM"

Yolanthe Cabau, Sneijder eğer kliniğe yatıp tedavi olursa, eşiyle kaldıkları yerden yoluna devam edecek.

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

HER ŞEYİ BATIRDIĞINI SÖYLÜYORDU

Ünlü futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, çok fazla hata yaptığını vurgulamıştı. Sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık." notunu düşmüştü.

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

Boşanmaları halinde Hollandalı futbolcunun, eşi Yolanthe Cabau'ya 19 milyon euro yani yaklaşık 120 milyon lira ödeyeceği ifade ediliyordu.

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

Sneijder kliniğe yatarsa Yolanthe'yle barışacak

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