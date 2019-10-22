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Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi

Dünyanın gözü Soçi'de, iki lider görüşmenin ardından açıklama yapıyor.

AA | 22.10.2019 - 19:49..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili görüşmede alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İŞTE İKİ LİDERİN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkileri etraflıca ele aldık.

S-400'lerle ilgili belirlediğimiz tarihler çerçevesinde teslimatlar yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde de bu gayretli çalışmalar kararlılıkla devam edecek.

Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi

Putin'in açıklamalarından satır başları;

Türk tarafının endişelerini paylaşıyoruz.

Suriye'deki kalıcı istikrar toprak bütünlüğüne bağlı.

Suriye ile Kürtler arasında diyalog başlatılmalı.

Anayasa komitesi 29 Ekim'de ilk toplantısını yapacak.

Askeri ve teknik işbirliğimiz gelişiyor.

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