Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili görüşmede alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İŞTE İKİ LİDERİN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkileri etraflıca ele aldık.

S-400'lerle ilgili belirlediğimiz tarihler çerçevesinde teslimatlar yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde de bu gayretli çalışmalar kararlılıkla devam edecek.

Putin'in açıklamalarından satır başları;

Türk tarafının endişelerini paylaşıyoruz.

Suriye'deki kalıcı istikrar toprak bütünlüğüne bağlı.

Suriye ile Kürtler arasında diyalog başlatılmalı.

Anayasa komitesi 29 Ekim'de ilk toplantısını yapacak.

Askeri ve teknik işbirliğimiz gelişiyor.

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