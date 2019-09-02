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Soğanlı Geçidi tabelasına maganda kurşunu

Dünyanın en tehlikeli yolu Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı geçidinde bulunan tabela, magandaların hedef tahtası haline geldi.

İHA | 02.09.2019 - 14:41..
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Bayburt-Trabzon sınırında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolu seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolundaki Soğanlı Geçidi tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef tahtası haline getirildi.

MAGANDALAR SÜRÜCÜLERİN HAYATINI TEHLİKEYİ SOKUYOR

Kimliği belirsiz kişilerin, yol boyunca devam eden trafik tanzim işaretlerini hangi amaçla bu hale getirdiği ise gizemini koruyor. Açılan ateşler sonucu hasar gören tabelalar, bir süre sonra tamamen iş görmez hale geliyor. Bu eylem ile anlık zevk yaşadığını sanan magandalar, bir yandan devleti zarara uğratırken diğer yandan yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atmaktan geri kalmıyor.
Soğanlı Geçidi tabelasına maganda kurşunu

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