taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2908
Euro
6.0398
Altın
1246.81
Borsa
93122.61
Gram Altın
212.158

Soğuk hava kış çaylarına yönlendirdi

Havaların soğuması ile birlikte hastalıklar da baş göstermeye başladı. Alternatif tıp uzmanları ise soğuk havalarda özellikle kış çaylarının önemli olduğunu belirtiyor.

İHA | 10.12.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş
Soğuk hava kış çaylarına yönlendirdi

Soğuk hava hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hastanelerde uzun uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alternatif tıbba da yönelebiliyor. Alternatif tıp denilince de akla ilk olarak aktarlar geliyor. Şu sıralar aktarlar da uzun mesailer söz konusu.

Soğuk hava kış çaylarına yönlendirdi

ENFEKSİYONLARI GİDERİYOR

İlaç tüketiminin yanı sıra dinç ve zinde kalmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar, özellikle kış çaylarına rağbet ediyor. Ihlamur, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, kuşburnu gibi bitkilerden hazırlanan çaylar, vücuttaki enfeksiyonları gidermede önemli rol oynuyor.

SAĞLIĞINIZI KIŞ ÇAYLARI İLE KORUYUN

Aktarlara göre bir başka hassasiyet gösterilmesi gereken nokta ise hasta olmadan bu çayları tüketmek. Vatandaşların sağlıklarını korumak ve hastalanmamak için kış çaylarını kullandıklarını ve bundan da oldukça memnun kaldıklarını belirten aktarlar, gribal enfeksiyonların bu şekilde etkisiz hale gelebileceğini belirtiyor.

Soğuk hava kış çaylarına yönlendirdi

GÜN İÇERİSİNDE 1-2 FİNCAN ÇAY İÇİN

Kışın çok sayıda bitkinin satışının arttığını kaydeden aktarlar, “Soğuk kış günlerinde kış hastalıklarından korumak için ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, kuşburnu gibi bitkiler kullanılabilir. Vatandaşlar, gribal enfeksiyon gibi hastalıklardan bu bitkilerle korunabilir. Bu günlerde bağışık sisteminin güçlü tutulması önem arz ediyor. Tabi bunları hasta olmadan kullanmakta fayda var. Düzenli olarak gün içerisinde 1-2 fincan içilmesi durumunda kesinlikle faydası görülecektir” diyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

605
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

56
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

23
Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto

Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto

50
Eşiyle birlikte motosiklet sürücüsüne saldırdı

Eşiyle birlikte motosiklet sürücüsüne saldırdı

80
Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

31
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir