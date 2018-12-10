Soğuk hava kış çaylarına yönlendirdi

Soğuk hava hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hastanelerde uzun uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alternatif tıbba da yönelebiliyor. Alternatif tıp denilince de akla ilk olarak aktarlar geliyor. Şu sıralar aktarlar da uzun mesailer söz konusu.

ENFEKSİYONLARI GİDERİYOR

İlaç tüketiminin yanı sıra dinç ve zinde kalmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar, özellikle kış çaylarına rağbet ediyor. Ihlamur, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, kuşburnu gibi bitkilerden hazırlanan çaylar, vücuttaki enfeksiyonları gidermede önemli rol oynuyor.

SAĞLIĞINIZI KIŞ ÇAYLARI İLE KORUYUN

Aktarlara göre bir başka hassasiyet gösterilmesi gereken nokta ise hasta olmadan bu çayları tüketmek. Vatandaşların sağlıklarını korumak ve hastalanmamak için kış çaylarını kullandıklarını ve bundan da oldukça memnun kaldıklarını belirten aktarlar, gribal enfeksiyonların bu şekilde etkisiz hale gelebileceğini belirtiyor.

GÜN İÇERİSİNDE 1-2 FİNCAN ÇAY İÇİN

Kışın çok sayıda bitkinin satışının arttığını kaydeden aktarlar, “Soğuk kış günlerinde kış hastalıklarından korumak için ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, kuşburnu gibi bitkiler kullanılabilir. Vatandaşlar, gribal enfeksiyon gibi hastalıklardan bu bitkilerle korunabilir. Bu günlerde bağışık sisteminin güçlü tutulması önem arz ediyor. Tabi bunları hasta olmadan kullanmakta fayda var. Düzenli olarak gün içerisinde 1-2 fincan içilmesi durumunda kesinlikle faydası görülecektir” diyor.