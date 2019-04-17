Soğuk, yağışlı ve karla karışık yağmurlu hava bekleniyor

Nisan ayı baharı değil, kışı yaşatıyor.

Tüm yurdu saran soğuk hava dalgası, önümüzdeki günlerde yerini yağmur ve kar yağışına bırakacak.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kötü haberi verdi. Tahminlere göre hava bugünden itibaren hızla soğumaya başlayacak. Soğuklarla birlikte yağışlar da yurdun birçok kısmında ciddi şekilde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında düşmesi bekleniyor.

'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Meteoroloji’den yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Ankara’nın güney Isparta ve Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor."





Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava bölgelerde ise şu şekilde seyredecek:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar Hatay çevrelerine yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Ankara’nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağmur ve yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; bölgenin güneydoğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.