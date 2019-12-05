taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7465
Euro
6.3733
Altın
1476.08
Borsa
108260.07
Gram Altın
272.898
Bitcoin
42005.96

Sokak köpeğinin yüzünü parçaladığı kadın yaşam savaşında

Selendi ilçesinde sokak köpeği, 86 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadına saldırarak yüzünü parçaladı

İHA | 05.12.2019 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde, 86 yaşındaki alzheimer Emine Yıldız, evinin biraz uzağında saat dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YÜZÜ PARÇALANDI

Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu. Olayı gören avcılar, mahallelilere haber ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

Olay yerine gelen mahalleliler, yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesi'ne oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada acilen ameliyata alınan Yıldız,ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Yıldız’ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Sokak köpeği, yaşlı kadının yüzünü parçaladı -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

96
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

101
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

163
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

94
İzlanda Başbakanı: Mutluluk ekonomisine geçiyoruz

İzlanda Başbakanı: Mutluluk ekonomisine geçiyoruz

76
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

10
Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı

Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir