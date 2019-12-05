Sokak köpeğinin yüzünü parçaladığı kadın yaşam savaşında

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde, 86 yaşındaki alzheimer Emine Yıldız, evinin biraz uzağında saat dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YÜZÜ PARÇALANDI

Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu. Olayı gören avcılar, mahallelilere haber ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

Olay yerine gelen mahalleliler, yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesi'ne oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada acilen ameliyata alınan Yıldız,ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Yıldız’ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.