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Sokak köpeklerini zehirleyen 3 kişiye 10 yıl hapis

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı.

AA | 27.01.2020 - 16:06..
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Sokak köpeklerini zehirleyen 3 kişiye 10 yıl hapis

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen yılın nisan ayında 16 sokak köpeği, zehir verilerek, öldürüldü.

Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı.

NÖBETÇİ MAHKEME SALMIŞTI

Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Sokak köpeklerini zehirleyen 3 kişiye 10 yıl hapis

10 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanığa, 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

Sokak köpeklerini zehirleyen 3 kişiye 10 yıl hapis

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