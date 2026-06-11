Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.

FIFA yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceğini belirterek "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER KUPA FİNALİ'Nİ YÖNETECEK

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

Somalili hakemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.