SON DAKİKA! ABD - İran mutabakat zaptı resmen imzalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD ile İran arasında savaşın sona ermesine yönelik barış sürecinde son aşamaya gelindi.

Uzun süren görüşmelerin ardından iki ülkenin mutabakata vardığı, imzaların atılmasının beklendiği ifade edilmişti.

İMZALAR ATILDI: ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de 14 maddelik mutabakat zaptının resmen imzalandığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın iki ülke lideri tarafından dijital ortamda imzalandığını ve uygulamaya konulduğunu açıkladı.

ABD’li yetkililer de İsrail basınına yaptıkları açıklamada anlaşmanın imzalandığını doğruladı.

ABD basını paylaştı: 14 maddelik ABD-İran mutabakat metni

Trump’ın İran çıkışı İsrail’de endişe yarattı

Trump: Orta Doğu’da daha büyük bir barışın başlangıcını umuyorum