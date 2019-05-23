Soner Arıca astrolojiye göre yaşıyor

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, 7 Haziran’da yayınlayacağı, söz ve müziği kendisine ait olan 'Kaç Kere' isimli yeni single’ının kapağını sürpriz bir şekilde 3 hafta öncesinden sosyal medyada yayınladı.

"MERKÜR GÜNEŞİ'N KALBİNDE"

Uzun bir aradan sonra şarkısıyla büyük bir çıkış daha yapmak isteyen Arıca, astrolojideki durumlara göre hareket ediyor. Arıca, paylaşımı ile ilgili olarak, “Aslında bu gibi paylaşımlar için son haftaya kadar beklerim, ama astrolojiye göre Merkür Güneş’in kalbinde yer aldı. Benim doğum haritamda da öyle. Böyle olunca güzel dileklerimle birlikte single kapağımı ilk defa erken paylaşmak istedim” dedi.