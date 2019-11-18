Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

HMD Global'in, Nokia cep telefonlarına işletim sistemi güncellemesi yapma konusunda diğer üreticilere göre biraz daha hızlı davrandığını biliyoruz. Örneğin şirket, geçtiğimiz ağustos ayında, Android 10 güncellemesini alacak Nokia modellerini çoktan açıklamıştı.

Sony ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Android 10 güncellemesini alacak modellerini ve güncellemenin yayınlanacağı tarihleri resmen açıkladı.

ANDROID 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK SONY MODELLERİ

Sony, Xperia 1 ve Xperia 5 amiral gemisi modellerine, önümüzdeki ay Android 10 güncellemesini sunmayı planlıyor. Xperia 10, Xperia XZ2 ve Xperia XZ3 modellerine ise, 2020 yılının ilk aylarında güncelleme gelecek.

Xperia XZ, Xperia XZ1 ve Xperia XA2 serisine ise Android 10 güncellemesini alamayacak ve Android 9 kullanmaya devam edecek.

Android 10 güncellemesini alacak bütün Sony Xperia modelleri ise şu şekilde:

Xperia 1

Xperia 5

Xperia 10

Xperia 10 Plus

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ3





Android 10, kullanıcılara ek gizlilik ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra; koyu tema, akıllı cevap, odak modu ve özel gizlilik bölümü gibi özellikler sunacak.

Sony, Android 10 güncellemesinin kullanıma sunulmasının aşamalı bir süreç olduğunu ve güncelleme tarihlerinin ülkeden ülkeye değişebileceğini de belirtti.

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