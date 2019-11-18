taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7347
Euro
6.3465
Altın
1458.55
Borsa
106840.11
Gram Altın
269.003
Bitcoin
48545.62

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesini alacak akıllı telefonlarını ve güncellemenin ne zaman geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 13:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

HMD Global'in, Nokia cep telefonlarına işletim sistemi güncellemesi yapma konusunda diğer üreticilere göre biraz daha hızlı davrandığını biliyoruz. Örneğin şirket, geçtiğimiz ağustos ayında, Android 10 güncellemesini alacak Nokia modellerini çoktan açıklamıştı.

Sony ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Android 10 güncellemesini alacak modellerini ve güncellemenin yayınlanacağı tarihleri resmen açıkladı.

sony

ANDROID 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK SONY MODELLERİ

Sony, Xperia 1 ve Xperia 5 amiral gemisi modellerine, önümüzdeki ay Android 10 güncellemesini sunmayı planlıyor. Xperia 10, Xperia XZ2 ve Xperia XZ3 modellerine ise, 2020 yılının ilk aylarında güncelleme gelecek.

Xperia XZ, Xperia XZ1 ve Xperia XA2 serisine ise Android 10 güncellemesini alamayacak ve Android 9 kullanmaya devam edecek.

Android 10 güncellemesini alacak bütün Sony Xperia modelleri ise şu şekilde:

  • Xperia 1
  • Xperia 5
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3

nokia

Android 10, kullanıcılara ek gizlilik ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra; koyu tema, akıllı cevap, odak modu ve özel gizlilik bölümü gibi özellikler sunacak.

Sony, Android 10 güncellemesinin kullanıma sunulmasının aşamalı bir süreç olduğunu ve güncelleme tarihlerinin ülkeden ülkeye değişebileceğini de belirtti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladıSony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladıSony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

162
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

610
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

97
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

279
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

52
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir