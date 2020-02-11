Sony, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei, Xiaomi ve Apple gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını, başka ülkelerde yapılacak etkinlikleri de ciddi anlamda etkiliyor. 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), koronavirüs nedeniyle beklenen ilgiyi görmeyebilir.

LG, ZTE VE ERICSSON'DAN SONRA SONY DE FUARDAN ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz günlerde LG, ZTE ve Ericsson şirketleri, koronavirüs endişesi nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını açıklamıştı. Teknoloji devi Sony de etkinliğe katılmayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve medya çalışanlarının güvenliği bizim için son derece önemli. Bu nedenle oldukça zor bir karar olmasına rağmen Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağız.''





TANITIMLAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacak birçok şirket, yeni ürünlerini internet üzerinden tanıtmayı planlıyor. Sony, en son gelişmeleri ise resmi YouTube kanalından yapacağı canlı etkinliklerle sevenleriyle buluşturacak.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ'NİN İPTAL OLMA OLASILIĞI DA VAR

Koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana birçok şirket kendi önlemlerini almak zorunda kaldı. Bu nedenle Sony, LG, ZTE ve Ericsson gibi şirketler, güvenlik için kalabalık fuar alanlarında yer almak istemiyor.

Mobil Dünya Kongresi'nin arkasındaki organizasyon olan GSMA ise, koronavirüs nedeniyle etkinliğin iptal edilmeyeceğini, ayrıca etkinlik alanındaki temizlik ve hijyenin artırılıp tıbbi destek sağlanacağını açıklamıştı.

GSMA her ne kadar etkinliğin iptal edilmeyeceğini açıklasa da etkinlikten çekilen şirketlerin her geçen gün artması, GSMA'yı oldukça zor durumda bırakabilir.

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