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Sony, PS Vita üretimini durdurduğunu açıkladı

Sony, bir dönem oldukça popüler hale gelen PS Vita üretimini resmen durdurdu.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 15:27..
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İlk olarak 2011'in Aralık ayında Japonya'da piyasaya sürülen ve ardından tüm dünyada popüler hale gelen PS Vita, resmen iptal edildi. Sony, ilk olarak 2015 yılında bazı PS Vita oyunlarını durdurma kararı almış ve bazı PS Vita kampanyalarını da iptal etmişti. Aradan geçen 3 yılın ardından, şirket üretimi tamamen durdurma kararı aldı.

ps vita

PS VİTA ARTIK POPÜLER DEĞİL

2011 yılında piyasaya çıktıktan sonra platforma özel olarak çıkan oyunların istediği başarıyı yakalayamaması, oyun geliştiricilerinin de PS Vita'dan uzak durmasını sağladı. Buna bir de Nintendo Switch ile girdiği rekabet eklenince PS Vita gittikçe popülerliğini kaybetti. Sony'nin PS Vita üretimini durdurma kararından sonra, PS Vita'lar sadece ikinci el satıcılarda yer alabilecek.

PS VİTA

Sony'nin PS Vita satışlarını durdurma kararı alması, şirketi ekonomik olarak pek de zor durumda bırakmayacak, çünkü Playstation 4 satışları oldukça iyi bir düzeyde. Sony'nin, bundan sonra tekrar PS Vita gibi bir konsol üretip üretmeyeceği bilinmese de şirketin, Playstation markasına odaklanacağı kesin.

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