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Sony Xperia Ace tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Sony, yeni akıllı telefonu Xperia Ace’i resmi olarak duyurdu. Kompakt bir model olan telefonun teknik özelliklerine satış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 18.05.2019 - 12:27..
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Sony, kompakt bir akıllı telefon olan yeni Xperia Ace akıllı telefonunu, Japonya’da düzenlediği bir etkinlik sırasında resmi olarak tanıttı. Suya dayanıklı yapısıyla dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

sonu xperia ace

SONY XPERIA ACE ÖZELLİKLERİ

5 inç büyüklüğünde ve 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde  FULL HD+ LCD bir ekrana sahip olan Sony Xperia Ace, 8 çekirdekli Snapdragon 630 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefonun hafızası MicroSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

12 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip Sony Xperia Ace, hızlı şarj destekli 2700 mAh batarya kapasitesi barındırıyor.

sonu xperia ace

Android 9 Pie işletim sistemi bulunan telefonun yan tarafında ise bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor. Sahip olduğu IPX5 ve IPX8 sertifikaları ile toza ve suya karşı tam dayanıklılık sunan telefonun satış fiyatı ise 444 dolar olarak açıklandı.

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