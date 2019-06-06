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Sosyal medya fenomeni kediye araba çarptı

Sosyal medya fenomeni kedi Jep, sahibinin evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü.

DHA | 06.06.2019 - 16:02..
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Sosyal medya fenomeni olan, Facebook’ta 480 bin beğeni alan ve Instagram’da 125 bin takipçisi olan ‘Jep’in sahibi, kedisinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

"YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Yerel medyaya konuşan ve kedinin sahibi olan Nor Azwana Awang, “Otomobilin sesini duyunca camdan baktım ve Jep’i otomobilin tekerine yakınken gördüm. O an çığlık attım ve Jep’in bir süre koştuktan sonra yere düştüğünü gördüm” dediği belirtildi.

Ayrıca, Awang’ın kedisi adına açtığı sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşünmediği belirtildi.Sosyal medya fenomeni kediye araba çarptı

Sosyal medya fenomeni kediye araba çarptı

Sosyal medya fenomeni kediye araba çarptı

Sosyal medya fenomeni kediye araba çarptı

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