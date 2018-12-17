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Sosyal medya teröristlerine af yok

Sosyal medyada terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan kullanıcılar, anında tespit edilerek, hakim karşısına çıkarılıyor.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 11:13..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika'nın desteğiyle Fırat'ın doğusuna yerleşen terör örgütü YPG'ye karşı, operasyon için hazır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte paniğe kapılan YPG'li teröristler, hendek kazmaya başlarken, bir yandan da sosyal medyada propaganda girişimlerini hızlandırdı.

Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan sosyal medya hesapları, titiz bir inceleme altında.

SIKI TAKİP

Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde, 1 yılda sadece 45 bin dijital veriyi inceliyordu.

SAYI 750 BİNE ÇIKTI

Bu yıl ise 750 bin dijital veri incelendi ve terör sözcülüğü yapan kullancılar tek tek tespit edildikten sonra hakim karşısına çıkarıldı.

Geniş kapsamda yapılan bu takip sonucunda, sosyal medya provokatörlerinin, milletin değerlerine hakaret etmesinin önüne geçiliyor.

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