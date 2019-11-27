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Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

Bu sabaha karşı Türkiye'ye gelen Haluk Bilginer, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 15:59..
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Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, Şahsiyet dizisindeki performansıyla aday gösterilen ve en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, dün gece saatlerinde İstanbul'a döndü.

ELİNDEKİ POŞETLER ESPRİ KONUSU OLDU

Bilginer'in, yurda girmeden önce gümrüksüz alandan yaptığı alışveriş ise olay oldu. Yurt içi piyasasına göre nispeten daha ucuza satılan alkollü içeceklerin olduğu gümrüksüz alan, sosyal medya kullanıcılarının dilindeydi.

Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi VİDEO

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