Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı

Esad rejiminin saldırısı sonucu 34 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmada 26 kişi tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir." denildi.