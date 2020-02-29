taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltında

İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili Gaziantep'te sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı.

AA | 29.02.2020 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Esad rejiminin İdlib'de 33 askerimizi şehit etmesi sonrası sosyal medya provokatörleri de harekete geçti.

Gaziantep'te asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.

4 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada halkı galeyana getirmeyi amaçlayan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."

İlginizi Çekebilir
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
Türkiye'nin, Esad rejiminin saldırısı sonrası mültecilere kapıları açması sonucu sınır hattına insan akını yaşanıyor.
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
Türk askerine düzenlenen saldırının ardından rejime büyük darbeler vuruldu. SİHA ile düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye için imza topladılar: Askerler evlerine dönsün
Esad rejiminin İdlib'de 33 askerimizi şehit etmesinin ardından birçok gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve yazar, Suriye'deki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini istedi.
Hong Kong'da virüs şüphesiyle evcil bir köpek karantinada
Hong Kong'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan köpeğin testi pozitif çıkarsa, bu virüs bulaşan ilk evcil hayvan vakası olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
232
Rusya BM'de Esad'ın saldırılarını savundu
Rusya BM'de Esad'ın saldırılarını savundu
69
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
73
Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu
Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu
24
Vatikan, çocuk istismarına karşı görev gücü kuruyor
Vatikan, çocuk istismarına karşı görev gücü kuruyor
26
Suriye için imza topladılar: Askerler evlerine dönsün
Suriye için imza topladılar: Askerler evlerine dönsün
209
Senegalli çocuklar Türk askerleri için dua etti
Senegalli çocuklar Türk askerleri için dua etti
34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir