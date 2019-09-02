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Sosyal medyadan tanıştığı kızın yanına giden kişiden haber alınamıyor

Zonguldak'tan internetten tanıştığı kızın yanına gitmek için İzmir'e giden kişiden günlerdir haber alınamıyor.

DHA | 02.09.2019 - 20:25..
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Zonguldak’ta Mutlu Kıyar adlı kişi sosyal medya üzerinden İzmir’de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı.

İZMİR'E GİTMEK İSTEDİ

Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta babasına, "Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım." dedi.

Otobüsle İzmir’e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir’deyim." dedi. Baba Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

"KAYIPLARA KARIŞTI"

21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu’dan haber alamıyoruz, kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu’nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi.

Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

Sosyal medyadan tanıştığı kızın yanına giden kişiden haber alınamıyor

Sosyal medyadan tanıştığı kızın yanına giden kişiden haber alınamıyor

Sosyal medyadan tanıştığı kızın yanına giden kişiden haber alınamıyor

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