taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Sosyal medyanın fenomen kedisi öldü

Instagram'da 2,4 milyon takipçisi olan 'somurtkan kedi' hayatını kaybetti.

AA | 18.05.2019 - 05:37..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Tardar Sauce adlı kedinin sahibi Tabatha Bundesen, "O bizim bebeğimizdi ve ailemizin bir parçasıydı. Ama daha da önemlisi dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi en zor zamanlarında dahi güldürmeyi başardı" mesajını paylaştı.

Bundesen, yedi yaşında hayatını kaybeden kedisinin idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığını, veterinerlerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Sosyal medyanın fenomen kedisi öldü

KEDİ İÇİN 1 MİLYON DOLAR DEĞER BİRÇİLMİŞTİ

2012 yılında Tardar Sauce'un sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan, kedinin fotoğrafını Reddit sosyal medya sitesinde paylaşmış ve ardından kedinin şöhreti büyük bir hızla yayılmaya başlamıştı.

Sosyal medyanın fenomen kedisi öldü

Tardar Sauce'un fotoğraflarıyla kahve fincanları, kıyafetler ve posterler satışa çıkmıştı.

'Somurtkan Kedi' kitapları da ABD'de en çık satanlar listesine girmişti.

Kedinin değerinin toplamda 1 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyordu.

Sosyal medyanın fenomen kedisi öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

61
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

226
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

47
Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

59
CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi

CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi

7
Bursa'da besi çiftliğine yıldırım düştü

Bursa'da besi çiftliğine yıldırım düştü

8
Bir vasiyet, 29 yıldır binlerce kişiye aş oldu

Bir vasiyet, 29 yıldır binlerce kişiye aş oldu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir