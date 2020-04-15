Sosyal mesafe 2022’ye kadar devam edebilir

Koronavirüs salgınında kişisel temizlik kadar sosyal mesafeyi korumak da büyük önem arz ediyor.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, koronavirüsle ilgili yaptığı araştırmada, hastalığın bir defaya mahsus uygulanan karantinayla kontrol altına alınamayacağı konusunda uyardı.

SOSYAL MESAFE İÇİN 2022'YE İŞARET ETTİLER

The Guardian'da yer alan habere göre, bilim adamları, koronavirüsün gelecek yıllarda yeniden ortaya çıkabileceğini ve bu yüzden sosyal mesafe uygulamalarının 2022 yılına kadar sürmesine ihtiyaç duyulabileceğini ortaya koydu.

İKİNCİ DALGA DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Yapılan analizlerde, önlemlerin devam ettirilmemesi halinde salgının muhtemel ikinci dalgasının daha geniş kapsamlı olabileceğine dikkat çekildi.

2025 YILINA KADAR...

Bir senaryoya göre, etkili aşı ya da herhangi bir tedavi yokluğunda koronavirüsün yeniden ortaya çıkmasının 2025 yılına kadar devam edebileceği kaydedildi.

Harvard Üniversitesi'nden Epidemoloji Profesörü Marc Lipsitch, "Enfeksiyonlar iki şey olduğunda yayılır: enfekte insanlar ve hassas insanlar. Çok büyük miktarda sürü bağışıklığı olmadığı sürece, nüfusun çoğunluğunun hala hassas olduğunun farkındayız." dedi.

KORONAVİRÜS 2020 YAZINDA BİTECEK Mİ

Pandeminin 2020 yazında bitip bitmeyeceği ile ilgili de konuşan Lipsitch, bu ihtimalin enfeksiyonların yayılması hakkında bildikleriyle tutarlı olmadığını ifade etti.