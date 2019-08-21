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Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı'nın hakkında gizlilik kararı olan dosyası olduğunu belirterek, 'Bu adamı nasıl tutarız, Allah bizi çarpar' dedi.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 00:01..
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Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına yönelik şunları söyledi:

"EŞ BAŞKAN DEMEK, DEVLETİ TANIMIYORUM DEMEKTİR"

"Hepsi mahkemelere sevk edildi. Kandil'i niye eleştirmiyoruz. Bakın bakalım Van'daki belediye başkanı kaç gün yerinde durmuş. Hepsini eş başkan yapıyor. Eş Başkan devlete kafa tutmak demektir. Devleti tanımıyorum demektir. Bunların PKK'yla iltisaklı olduğunu söylüyorum. Benim görevim İçişleri Bakanı olarak bunu ortaya koyabilmektir."

"DOSYASI OLAN ADAMI TUTARSAM, ALLAH BİZİ ÇARPAR"

"Diyarbakır Belediye Başkanı'nın dosyası var. Gizlilik kararı var. Bu adamı nasıl tutarız, Allah bizi çarpar. Kayyumların olduğu yerin yüzde 50'sinden fazlasını biz kazandık. Hakkari, Yüksekova merkez kaybetti. Diğer tarafta Şırnak'ın neredeyse Uludere'den tutun da Mardin'in Dargeçit'ine kadar biz kazandık."

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