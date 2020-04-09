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Soyuz MS-16, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Soyuz MS-16 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Haber Merkezi |
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Soyuz MS-16, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

6 BUÇUK AY UZAYDA KALACAKLAR

Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 buçuk ay kalacağı ve istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecekleri belirtildi.

Ayrıca ekip, Dünya'dan istasyona fırlatılan kargo kapsüllerini karşılama ve yük indirme gibi çalışmalarda yer alacak.

spyız

GÖREVİ BİTEN EKİP DÜNYA'YA DÖNECEK

Eylül 2019'dan bu yana istasyonda görev yapan kozmonot Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan'ın, Dünya'ya 17 Nisan'da dönmesi bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

Soyuz MS-16, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Soyuz MS-16, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

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