SpaceX, Dragon kargo mekiğini uzaya gönderdi

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir kargo daha gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesi ile donanımlar taşıyan Dragon kargo mekiğinin, Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatıldığı bildirildi.

YENİ EKLENECEK MODÜL DE GÖNDERİLDİ

Dragon kargo mekiği ile istasyona gönderilen donanımlar arasında, bahar aylarında istasyona eklenecek bilim modülü de bulunuyor. Kargonun bugün istasyona ulaşıp kenetlenmesi bekleniyor.

Kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığında, SpaceX'in NASA adına gerçekleştirdiği 20'nci başarılı ikmal seferi olacak.

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