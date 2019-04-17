SpaceX, Falcon Heavy roketinin parçasını kaybetti

Geçtiğimiz hafta NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki üssünden başarılı bir şekilde fırlatılan Falcon Heavy roketi, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerine internet ve iletişim hizmetleri sağlayacak gelişmiş bir iletişim uydusu olan Arabsat-6A'yı başarılı bir şekilde uzaya göndermişti.

Arabsat-6A uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Falcon Heavy, ana roket de dahil olmak üzere üç roketini de başarılı bir şekilde Dünya'ya geri indirerek bir ilki gerçekleştirmişti.

Başarılı bir şekilde Dünya'ya geri inen Falcon Heavy'nin bu zorlu yolculukta başına herhangi bir kaza gelmezken, asıl kaza Dünya'da gerçekleşti. Roketin merkezi ateşleyici kısmının, üstüne konduğu okyanus platformundan denize düşerek kaybolduğu bildirildi.

DALGALAR ROKETİ YUTTU

Falcon Heavy roketinin ana ateşleyici kısmı, Dünya'ya başarılı bir şekilde geri indikten sonra okyanusun ortasından kıyıya taşınırken kayıp denize düştü. Kötü hava koşulları nedeniyle büyük bir talihsizlik yaşayan SpaceX, roketin sağlam bir şekilde geri getirileceğini ve bu kazanın bir sonraki fırlatma görevlerini etkilemeyeceğini açıkladı.

FIRLATMA BAŞINA EN AZ 90 MİLYON DOLAR

Space X şirketi, bu fırlatma ve diğer fırlatmalar için en az 90 milyon dolar talep ediyor. Şirket, 2020 yılında Falcon Heavy ile fırlatılacak olan bir askeri uydu için şimdiden 130 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

Space X kurucusu Elon Musk ise Falcon Heavy roketini inşa etmek için 500 milyon dolardan fazla para harcadıklarını açıklamıştı.

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