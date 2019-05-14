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SpaceX internet uydularını yarın uzaya fırlatacak

SpaceX, uzaydan kullanıcılara süper hızlı internet dağıtacak uyduları yarın fırlatacak.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 09:08..
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Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde Elon Musk'ın internet uydularının fotoğrafını kendi Twitter hesabı üzerinden paylaştığını belirtmiştik. Falcon 9 roketi ile birlikte alçak Dünya yörüngesine fırlatılacak olan 60 adet uydu, uzaydan Dünya'ya geniş bantlı hızlı internet sağlama projesinin bir parçası olacak.

SpaceX'in resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre söz konusu uydular Falcon 9 roketi ile yarın uzaya fırlatılacak.

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YENİ ROKETLER YOLDA

15 Mayıs'ta Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan 60 internet uydusu, aslında Elon Musk'ın projesinin sadece bir test aşaması olacak. Elon Musk, düşük internet kapsama alanı için her biri 60 uydu içeren 6 roketin daha fırlatılması gerektiğini belirtti. Musk ayrıca orta kapsama alanı elde edilebilmesi için ise 12 adet roketin daha fırlatılması gerektiğini açıkladı.

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Elon Musk'ın Starlink adını verdiği uydudan internet dağıtma projesi,  Federal Haberleşme Komisyonu tarafından da resmi olarak onaylanmış durumda. SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre bu projenim tamamı 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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