SpaceX yeni fabrikasında 72 saatte bir Starship roketi üretecek

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında, paslanmaz çelik kullanılıyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin Teksas'taki yeni fabrikasında her 72 saatte bir Starship roketi inşa etmeyi hedefliyor.

SpaceX, söz konusu hedefine ulaşmak için iş gücünü iki katına çıkaracak ve fabrika günün her saatinde çalışmaya devam edecek.

STARSHIP YENİDEN KULLANILABİLECEK

SpaceX, Starship'in bir uçak gibi yeniden havalanıp inebilecek ticari bir uzay aracı olarak kullanılmasını umuyor. Şirketin şu andaki hedefi ise Starship'i ,2021 yılına kadar ticari uçuşlara tamamen hazır hale getirmek.

İlk Starship roketi, birkaç ay sonra hazır olacak ve daha sonra seri üretime geçecek. Ayrıca şirket, tek bir roketin maliyetini 5 milyon dolara kadar düşürmeyi hedefliyor.

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