SpaceX'in Ay'a göndereceği iş adamı, yanına kız arkadaş arıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.

44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek, bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.

17 Ocak'ta sona erecek başvuru sürecinde, istediği koşulları web sitesinde yayınlayan Maezawa'nın şartları ise şu şekilde:

Bekar

20 yaşından büyük

Daima pozitif olan

Uzaya ilgi duyan

Maezawa'ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili karar, mart sonunda verilecek.

TWITTER'DAN PARA DAĞITIYOR

Yusaku Maezawa, bu ayın başlarında Twitter'dan yaptığı açıklamada, tweet'ini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5.5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu. Maezawa'nın şahsi servetinin, 3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.