SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

ABD'li uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde Starlink internet uydularını uzaya gönderdi ve Falcon 9 roketinin üzerindeki kameralar kullanılarak etkinlik canlı yayınlandı.

Canlı yayından sonra UFO uzmanı Scott Waring, SpaceX'in kaydettiği orijinal videoyu tekrar izlerken ekrandan bir cismin geçtiğini fark etti. Söz konusu cisim, Dünya'dan yola çıkarak uzaya doğru yol alıyor gibi görünüyordu.

''UYDU OLMASI İMKANSIZ''

Bu görüntülerden sonra söz konusu cismin uzaydaki herhangi uydudan biri olabileceği iddia edildi. Ancak Scott Waring'e göre görüntüdeki cisim çok hızlı ilerliyor ve uyduların böyle bir hıza sahip olması mümkün değil.

Bazı uzmanlara göre ise UFO sanılan cisim, roketin ilerleyişi sırasında gövdeden kopmuş herhangi bir parça da olabilir.

Videodaki cismin kesin olarak ne olduğu bilinmiyor, ancak geçmişten günümüze gelen UFO tartışmaları bu video nedeniyle yeniden alevlendi.