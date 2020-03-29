taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

SpaceX'in canlı yayınında ekrandan geçen bir cisim, UFO tartışmalarına neden oldu.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 13:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD'li uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde Starlink internet uydularını uzaya gönderdi ve Falcon 9 roketinin üzerindeki kameralar kullanılarak etkinlik canlı yayınlandı.

Canlı yayından sonra UFO uzmanı Scott Waring, SpaceX'in kaydettiği orijinal videoyu tekrar izlerken ekrandan bir cismin geçtiğini fark etti. Söz konusu cisim, Dünya'dan yola çıkarak uzaya doğru yol alıyor gibi görünüyordu.

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası - VİDEO

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

''UYDU OLMASI İMKANSIZ''

Bu görüntülerden sonra söz konusu cismin uzaydaki herhangi uydudan biri olabileceği iddia edildi. Ancak Scott Waring'e göre görüntüdeki cisim çok hızlı ilerliyor ve uyduların böyle bir hıza sahip olması mümkün değil.

Bazı uzmanlara göre ise UFO sanılan cisim, roketin ilerleyişi sırasında gövdeden kopmuş herhangi bir parça da olabilir.

Videodaki cismin kesin olarak ne olduğu bilinmiyor, ancak geçmişten günümüze gelen UFO tartışmaları bu video nedeniyle yeniden alevlendi.

ufo

Instagram: @eshteknoloji

 

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

SpaceX'in canlı yayınında UFO iddiasıSpaceX'in canlı yayınında UFO iddiası

İlginizi Çekebilir
1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı
Apple'ın 1990 yılında ürettiği spor ayakkabı çifti, 10 bin dolardan kendine alıcı buldu.
Intel'in, 5.3 GHz hıza ulaşan yeni Core i9 işlemcisi sızdırıldı
Yeni sızdırılan raporlar, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için üzerinde çalıştığı yeni işlemcileri ortaya çıkardı.
NASA, Ay yörüngesindeki istasyon için SpaceX ile anlaştı
NASA, Ay yörüngesine bir istasyon kurmak için ilk anlaşmayı SpaceX ile yaptığını duyurdu.
Sony: Koronavirüs PlayStation 5'in çıkışını etkilemeyecek
Sony, PlayStation 5'in piyasaya çıkış tarihinin koronavirüs nedeniyle ertelenmeyeceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
201
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
214
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
177
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
756
Vuhan'da isyan çıktı
Vuhan'da isyan çıktı
119
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
149
Umrecilerin karantinası bitti
Umrecilerin karantinası bitti
159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir