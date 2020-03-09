taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1142
Euro
6.9813
Altın
1675.09
Borsa
104802.04
Gram Altın
329.207
Bitcoin
47934.3

SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği 2 tonluk kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

AA | 09.03.2020 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir kargo daha gönderdiğinden bahsetmiştik.

İSTASYONA ULAŞTI

Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatılan ve içerisinde 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesinin yanı sıra bir de bahar aylarında istasyona eklenecek bilim modülü bulunduran mekik, başarılı bir şekilde istasyona ulaştı.

ISS

ASTRONOTLAR YAKALADI

NASA astronotları Andrew Morgan ve Jessica Meir, yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan Dragon mekiğini, istasyonun robot kolları aracılığıyla yakaladı.

Dragon kargo kapsülü, bir ay boyunca istasyonda kaldıktan sonra çeşitli numunelerle Dünya'ya geri gönderilecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

İlginizi Çekebilir
iPhone'larda DNS adresi nasıl değiştirilir
iOS işletim sistemine sahip iPhone modellerinde, DNS adresini nasıl değiştirebileceğinizi anlattık.
Brezilya: Apple'ın iPhone'ları yavaşlatması yanlış değil
Brezilya mahkemesi, Apple'ın pil sorunları nedeniyle iPhone performansını düşürme konusunda herhangi bir sorun olmadığına karar verdi.
Intel, 10nm işlemcilerinde sorun olduğunu itiraf etti
Intel, 10nm mimarisine dayanan işlemcilerinin kötü bir performans sergilediğini kabul etti.
iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir
Teknoloji dünyasını oldukça etkileyen koronavirüs, iPhone 9'un piyasaya çıkmasını da geciktirebilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
331
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
191
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
259
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
188
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
182
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
304
Erdoğan'ın Brüksel çantasındaki 4 başlık
Erdoğan'ın Brüksel çantasındaki 4 başlık
268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir