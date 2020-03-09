SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir kargo daha gönderdiğinden bahsetmiştik.

İSTASYONA ULAŞTI

Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatılan ve içerisinde 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesinin yanı sıra bir de bahar aylarında istasyona eklenecek bilim modülü bulunduran mekik, başarılı bir şekilde istasyona ulaştı.





ASTRONOTLAR YAKALADI

NASA astronotları Andrew Morgan ve Jessica Meir, yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan Dragon mekiğini, istasyonun robot kolları aracılığıyla yakaladı.

Dragon kargo kapsülü, bir ay boyunca istasyonda kaldıktan sonra çeşitli numunelerle Dünya'ya geri gönderilecek.

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