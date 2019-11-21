SpaceX'in Starship test roketi patladı

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2022 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip versiyonu olarak bilinen MK1 roketiyle gerçekleştiriyor.

SpaceX; dün gündüz saatlerinde, Teksas'taki merkezde yeni bir test gerçekleştirdi. Ancak Starship'in prototipi, test sırasında patladı.

PATLAMA SÜRPRİZ OLMADI

Söz konusu patlama, şirketin yaptığı basınç testleri sırasında yaşandı. Bir anda dumanlar içinde kalan roket, etrafına parçalar saçarak yanmaya devam etti. Bir SpaceX sözcüsü; yaptığı açıklamada, testin amacının tüm gücü maksimuma çıkarmak olduğunu, bu nedenle böyle bir patlamanın az da olsa beklendiğini belirtti.

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

Patlamanın ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Elon Musk, SpaceX'in artık bu prototip roketi kullanamayacağını ve bunun yerine daha güncel ve yeni bir test roketi inşa edeceklerini açıkladı.

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