taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6969
Euro
6.3202
Altın
1473.18
Borsa
106681.59
Gram Altın
270.284
Bitcoin
45222.3

SpaceX'in Starship test roketi patladı

SpaceX'in prototip Starship roketi, Teksas'ta gerçekleştirilen test sırasında dumanlarla kaplandı.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2022 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip versiyonu olarak bilinen MK1 roketiyle gerçekleştiriyor.

SpaceX; dün gündüz saatlerinde, Teksas'taki merkezde yeni bir test gerçekleştirdi. Ancak Starship'in prototipi, test sırasında patladı.

SpaceX'in Starship test roketi patladı VİDEO

PATLAMA SÜRPRİZ OLMADI

Söz konusu patlama, şirketin yaptığı basınç testleri sırasında yaşandı. Bir anda dumanlar içinde kalan roket, etrafına parçalar saçarak yanmaya devam etti. Bir SpaceX sözcüsü; yaptığı açıklamada, testin amacının tüm gücü maksimuma çıkarmak olduğunu, bu nedenle böyle bir patlamanın az da olsa beklendiğini belirtti.

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

Patlamanın ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Elon MuskSpaceX'in artık bu prototip roketi kullanamayacağını ve bunun yerine daha güncel ve yeni bir test roketi inşa edeceklerini açıkladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

231
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

112
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

117
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

62
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

386
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

175
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir