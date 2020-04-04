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SpaceX'in uzay aracı Starship'in prototipi, test sırasında patladı

SpaceX'in geliştirdiği üçüncü Starship prototipi, basınç testi sırasında patlayarak devrildi

Haber Merkezi |
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SpaceX'in uzay aracı Starship'in prototipi, test sırasında patladı

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip versiyonlarıyla gerçekleştiriyor.

SpaceX; Teksas'taki merkezde yeni bir test gerçekleştirdi. Ancak Starship'in prototipi, gerçekleştirilen basınç testine dayanamadı ve patlayarak devrildi.

SpaceX'in Starship prototipi test sırasında patladı - VİDEO

DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI

Starship'in ilk protopi MK1 roketi, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen basınç testinde yine patlamıştı. Ayrıca şirket, 2 ay önce gerçekleştirdiği yeni bir basınç testinde daha prototip aracını kaybetmişti.

Yeni patlamaya hangi sorunun neden olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Instagram: @eshteknoloji

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