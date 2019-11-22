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Sri Lanka Cumhurbaşkanı, kardeşini geçici başbakan olarak atadı

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, anayasanın izin verdiği en kısa sürede genel seçime gideceğini bildirdi.

AA | 22.11.2019 - 10:15..
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Sri Lanka’da geçen hafta sonu düzenlenen seçimi kazanarak göreve gelen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, geçici kabinesini belirledi.

Rajapaksa, 15 üyeli geçici hükümetine başbakan olarak kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'yı atadı.

MARTTA PARLAMENTOYU FESHEDEBİLİR

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, anayasanın izin verdiği en kısa sürede genel seçime gideceğini bildirdi. Meclis'in normal dönemi ağustosta sona eriyor, ancak Sri Lanka anayasası Cumhurbaşkanı'nın mart ayında parlamentoyu feshederek seçim düzenlemesine olanak veriyor.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı, kardeşini geçici başbakan olarak atadı

İÇ SAVAŞTA KRİTİK ROLLER ÜSTLENDİ

Emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı. Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa, özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

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