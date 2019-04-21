taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8096
Euro
6.5419
Altın
1275.8
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.358

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Ölümcül patlamaların ardından Sri Lanka'da 8. bir patlamanın daha gerçekleştiği ifade edildi.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Asya ülkesi Sri Lanka'da sabah saatlerinde eş zamanlı olarak üç kilise ve dört otelde yaşanan şiddetli patlamaların ardından bir patlama haberi daha geldi. Böylece ülkede yaşanan patlama sayısı sekize çıktı.

ÖLÜ SAYISI 185 OLDU

Sri Lanka'da 8. patlamadan sonra ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi; sosyal platformlar kapand. Saldırılarda toplam ölü sayısı 185 oldu.

Patlamaların ardından güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken ülke genelindeki tüm kutlamaların iptal edildiği bildirildi. 

Sri Lanka'da kilisedeki patlamanın görüntüleri

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sri Lanka'da 8 patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8 patlama meydana geldi

230
Futbolseverler soruyor: Emre Akbaba'ya neden kırmızı kart yok

Futbolseverler soruyor: Emre Akbaba'ya neden kırmızı kart yok

210
F-35'lere karşı SU-57 gündemde

F-35'lere karşı SU-57 gündemde

174
Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

88
Nagehan Alçı İmamoğlu'na şimdi de miting çağrısı yaptı

Nagehan Alçı İmamoğlu'na şimdi de miting çağrısı yaptı

164
FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı

FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı

37
Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

Özcan Deniz ve ailesi mavi tura çıkıyor

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir