Sri Lanka'da 8. patlama meydana geldi

Asya ülkesi Sri Lanka'da sabah saatlerinde eş zamanlı olarak üç kilise ve dört otelde yaşanan şiddetli patlamaların ardından bir patlama haberi daha geldi. Böylece ülkede yaşanan patlama sayısı sekize çıktı.

ÖLÜ SAYISI 185 OLDU

Sri Lanka'da 8. patlamadan sonra ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi; sosyal platformlar kapand. Saldırılarda toplam ölü sayısı 185 oldu.

Patlamaların ardından güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken ülke genelindeki tüm kutlamaların iptal edildiği bildirildi.

Sri Lanka'da kilisedeki patlamanın görüntüleri