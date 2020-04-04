taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

SSL sertifikası nedir

SSL serfikaları, web siteleri ile kullanıcılar arasındaki veri akışını şifrelemeyi sağlar.

  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

SSL sertifikası nedir

SSL Sertifikası, (Secure Sockets Layer), bir web sitesinin sunucusu ile kullanıcılar arasındaki veri akışını şifrelemeye yarayan bir protokoldür.

Diğer bir tanımla, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve SSL teknolojisi kullanan bir sunucuya gönderilen bilgileri şifreleyen bir dijital sertifikadır.

Sertifika, internette ticari faaliyet gösterilmesi durumunda çevrimiçi kurumun bilgilerini belirleyen elektronik bir şifre görevi görür. İnternet kullanıcıları Web sunucularına gizli bilgilerini göndermeye çalıştığında kullanıcının tarayıcısı, sunucunun dijital sertifikasına erişir ve güvenli bir bağlantı kurar.

ssl

Google, geçmişte yaptığı güncellemelerle SSL Sertifikası kurulumu yapmayan web sitelerini güvensiz diye işaretleyerek kullanıcılara gösteriyor.

Yani eğer sitenizde bir SSL Sertifikası yoksa, Chrome kullanarak sitenize girdiğiniz zaman adres çubuğunun solunda ”GÜVENLİ DEĞİL” ibaresi görürsünüz. Bu da kullanıcı deneyiminizi düşürmenize neden olabilir.

Instagram: @eshteknoloji

SSL sertifikası nedir

SSL sertifikası nedir

İlginizi Çekebilir
Güney Kore, koronavirüs nedeniyle 5G liderliğini kaptırabilir
Koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de 5G'ye olan ilgi her geçen gün azalıyor.
Evden çıkmadan ziyaret edip gezebileceğiniz 10 müze
Google aracılığıyla, evden çıkmadan ziyaret edebileceğiniz 10 farklı müzeyi sizler için derledik.
Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti
Zoom, sunuculardaki yoğunluğu azaltman için bazı çağrıları Çin üzerinden gerçekleştirdiğini doğruladı.
NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı
NASA, Juno uzay aracının çektiği ve sanatsal bir tabloyu andıran yeni bir Jüpiter fotoğrafı paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bcc nedir
Bcc nedir
0
Talasemi nedir
Talasemi nedir
2
İslamofobi nedir
İslamofobi nedir
0
Kulunç nedir
Kulunç nedir
3
Interpol nedir
Interpol nedir
0
Frak nedir
Frak nedir
1
Telefon nasıl şarj edilmelidir
Telefon nasıl şarj edilmelidir
5
[+] Görüş bildir