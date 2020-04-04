SSL sertifikası nedir

SSL Sertifikası, (Secure Sockets Layer), bir web sitesinin sunucusu ile kullanıcılar arasındaki veri akışını şifrelemeye yarayan bir protokoldür.

Diğer bir tanımla, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve SSL teknolojisi kullanan bir sunucuya gönderilen bilgileri şifreleyen bir dijital sertifikadır.

Sertifika, internette ticari faaliyet gösterilmesi durumunda çevrimiçi kurumun bilgilerini belirleyen elektronik bir şifre görevi görür. İnternet kullanıcıları Web sunucularına gizli bilgilerini göndermeye çalıştığında kullanıcının tarayıcısı, sunucunun dijital sertifikasına erişir ve güvenli bir bağlantı kurar.





Google, geçmişte yaptığı güncellemelerle SSL Sertifikası kurulumu yapmayan web sitelerini güvensiz diye işaretleyerek kullanıcılara gösteriyor.

Yani eğer sitenizde bir SSL Sertifikası yoksa, Chrome kullanarak sitenize girdiğiniz zaman adres çubuğunun solunda ”GÜVENLİ DEĞİL” ibaresi görürsünüz. Bu da kullanıcı deneyiminizi düşürmenize neden olabilir.