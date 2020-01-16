Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Özellikle büyükşehirlerde, AVM'lerde ve insanların sık sık gittiği yerlerde ellerinde beyaz renkli karton bardakla kahve içenleri görürsünüz.

Kimileri o kahveyi içmeden ayılamadığını söylese de kimileri bir prestij göstergesi olarak Starbucks kahvesini içtikten sonra boş bardağı elinde gezdiriyor.

ZAM GELDİ

Starbucks, Türkiye'deki kahvelerine zam yapma kararı aldı. Zammın ardından 7 TL olan "tall" boy filtre kahve 8.50 TL oldu.

FİLTRE KAHVELERDE ZAMLI FİYATLAR