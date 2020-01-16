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Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, Türkiye'deki fiyatlarını 1-1.5 TL arasında artırdı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 16:23..
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Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Özellikle büyükşehirlerde, AVM'lerde ve insanların sık sık gittiği yerlerde ellerinde beyaz renkli karton bardakla kahve içenleri görürsünüz.

Kimileri o kahveyi içmeden ayılamadığını söylese de kimileri bir prestij göstergesi olarak Starbucks kahvesini içtikten sonra boş bardağı elinde gezdiriyor.

ZAM GELDİ

Starbucks, Türkiye'deki kahvelerine zam yapma kararı aldı. Zammın ardından 7 TL olan "tall" boy filtre kahve 8.50 TL oldu.

FİLTRE KAHVELERDE ZAMLI FİYATLAR

Tall 7.00 TL 8.50 TL
Grande 8.75 TL 9.75 TL
Venti 9.75 11.25 TL

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