Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Özellikle büyükşehirlerde, AVM'lerde ve insanların sık sık gittiği yerlerde ellerinde beyaz renkli karton bardakla kahve içenleri görürsünüz.
Kimileri o kahveyi içmeden ayılamadığını söylese de kimileri bir prestij göstergesi olarak Starbucks kahvesini içtikten sonra boş bardağı elinde gezdiriyor.
ZAM GELDİ
Starbucks, Türkiye'deki kahvelerine zam yapma kararı aldı. Zammın ardından 7 TL olan "tall" boy filtre kahve 8.50 TL oldu.
FİLTRE KAHVELERDE ZAMLI FİYATLAR
|Tall
|7.00 TL
|8.50 TL
|Grande
|8.75 TL
|9.75 TL
|Venti
|9.75
|11.25 TL