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Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan geldi

İngiltere'nin en çok ziyaret edilen yapıtlarından biri olan Stonehenge'nin ustalarının, yapılan araştırmalar sonucu Anadolu'dan geldikleri belirtildi.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 17:10..
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Başkent Londra’da yapılan araştırmada uzmanlar, İngiltere'de M.Ö 800-5500 arasında tarihlenen neolitik çağda yaşayanların kalıntılarından alınan DNA örnekleriyle, aynı dönemde Avrupa'da yaşayanların DNA örneklerini karşılaştırdı.

Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan geldi

Karşılaştırma sonucu, neolitik dönemde Britanya’da yerleşik olanların, Anadolu'dan yola çıktığı ve İber Yarımadası üzerinden adaya yerleştikleri ortaya çıktı.

BBC’nin aktardığına göre İngiltere'ye göçün, Anadolu'dan M.Ö 6000'de başlayan büyük nüfus hareketinin bir parçası olduğu ve bu halkın M.Ö 4000 yılında Britanya'ya ulaştığı belirlendi.

Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan geldi

TARIMI GETİRDİLER, DEV ANITLAR İNŞA ETTİLER

Bulgulara göre; ilk tarım toplumundan bir grup, Tuna Nehri'ni takip edip Orta Avrupa'ya giderken, bir başka grup Akdeniz boyunca daha batıya geçti. DNA kanıtları, Neolotik Britanyalıların kökeninin büyük ölçüde Akdeniz rotasını takip eden gruba dayandığını gösterdi. Göçten önce Avrupa'da, avcı toplayıcı küçük gruplar yaşarken bu halkların, bölgeye tarımı getirdiği kaydedildi.
Ancak bu halkın, tarımın yanı sıra megalit olarak bilinen dev kayalarla inşa edilen anıtları da getirdiği belirtiliyor. Uzmanlar, Stonehenge’i de bunun bir parçası olarak niteliyor.

Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan geldi

Eski İngilizcede 'asılı taşlar' anlamına gelen Stonehenge'in neolitik taş devri ile Bronz Çağı döneminden kalma olduğu düşünülüyor. Stonhenge, bugün 17'si ayakta olan 30 taştan oluşuyor. Bu taşların dönemin şartlarına göre nasıl taşındığı ise hâlâ bilinmiyor.

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