Fethiye Deniz Ticaret Odası ve Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu' etkinliğinde, Azerbaycan, İran, Macaristan, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen ressamlar denize daldı.

Su altında Atatürk Portresi çizdiler

SU ALTINDA ATATÜRK PORTRESİ

Protokol üyeleri ile birlikte diğer ressamlar da doğa resimlerinin yanı sıra Atatürk portresi çalıştı. 7 ülkeden gelen ressamlar deniz altında bayrak açarak selam verdiler.