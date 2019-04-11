Sudan'da sokağa çıkma yasağı uyarısı

Ordunun darbe yaptığı Sudan'da sokağa çıkma yasağı geldi. Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

22.00 - 04.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAYIN

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, halktan, güvenlik gerekçesiyle 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymaları istendi.

Açıklamada, silahlı kuvvetler ile güvenlik komitesi, kamu güvenliği, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama görevlerini yerine getirene kadar bu karara uyulması gerektiği vurgulandı.