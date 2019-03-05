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Sulama kanalından kurtarılan timsah uyutuldu

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir sulama kanalında, yaklaşık 320 kilo ağırlığında olduğu belirtilen dev bir timsah bulundu.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 13:33..
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Blackshear Gölü'ndeki sulama kanalında dev hayvanı bulan çiftçi, daha sonra Georgia Doğal Kaynaklar Kurumu'nu (DNR) aradı. Kurum, hayvanı incelemesi için vahşi yaşam biyoloğu Brent Howze'u görevlendirdi.

4 METREDEN UZUN

Kurum, Independent gazetesine hayvanın boyutlarının gerçek olduğunu doğrularken, Howze timsahın boyunun dört metreden uzun olduğunu söyledi.

Timsahın, Howze ve ekibi tarafından çıkartılmadan önce bir hafta kadar sulama kanalında mahsur kaldığı bildirildi.

Howze CBS televizyonuna yaptığı açıklamada "Birkaç büyük timsah yakaladık ama hiç biri bu kadar büyük değildi." dedi.

Sulama kanalından kurtarılan timsah uyutuldu

YARALARI VE YAŞLILIĞI NEDENİYLE UYUTULDU

Howze, timsahı kanaldan çıkartmayı başardıklarını, ancak daha sonra eski bir silah yaralanması dahil, birkaç farklı yara nedeniyle acı çeken havyanı uyutmaya karar verdiklerini anlattı. Uyutma kararında, hayvanın yaşlı olmasının da rol oynadığı belirtildi.

Howze, "Üzücü bir durumdu ama en iyi seçenek hayvanı uyutmaktı." dedi.
Dev timsahın uyutulmadan önce çekilen fotoğrafları internette hızla yayılırken, bazı kullanıcılar fotoğrafların sahte olabileceğini savundu.

Howze, bu kadar büyük timsahların sık görülmediğini, ancak erkek timsahların boyunun beş metreye yaklaşabileceğini belirtti.

Howze, bir timsahın, sadece insanlardan uzak durarak bu boyutlara ulaşibileceğini kaydetti.

Georgia'da dört yıl önceki timsah avı mevsiminde, 4.2 metre uzunluğunda daha büyük bir timsah yakalanmıştı.

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