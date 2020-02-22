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Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun

"Gezi Parkı olaylarıyla gurur duyuyorum" diyen Abdullah Gül'e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi.

AA | 22.02.2020 - 15:42..
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Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

"HANÇER GİBİ SAPLANMIŞTIR"

Programda, hükümeti birçok konuda eleştiren ve Gezi Parkı olayından övgüyle bahseden 11. Cumhurbaşkanı Gül hakkında konuşan Soylu, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.

Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun VİDEO


"YAZIKLAR OLSUN"

Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." ifadelerini kullandı.

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