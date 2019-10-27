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Süleyman Soylu'dan diziler için sert konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukur ve Adana Sıfır Bir adana dizileri için 'lanet diziler' dedi.

AA | 27.10.2019 - 13:46..
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Süleyman Soylu'dan diziler için sert konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının sonlarında büyük kitleler tarafından izlenen dizilerle ilgili sert eleştiriler yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYORLAR"

Süleyman Soylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz." dedi.

Süleyman Soylu'dan diziler için sert konuştu


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