Süleyman Soylu'nun burnundaki kılcal damarları yakıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz pazartesi günü İdlib Yardım Kampanyası Toplantısı'nda konuşurken burnundan kan geldi.
Bakan Soylu, bıyıklarından akan ve önüne damlayan kanları gördükten sonra hemen mendille müdahale etti.
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı VİDEO
DURUMU İYİ
Olay sonrasında alınan bilgide Süleyman Soylu'nun durumunun iyi olduğu ve burnundaki kılcal damarların çatlaması nedeniyle kanama gerçekleştiği belirtildi.
DAMARLARINI YAKTIRDI
Pazartesi gününden sonra AK Parti Grup Toplantısı'na ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği programa katılamayan Soylu burnundaki kılcal damarları yaktırdı ve dinlendi.